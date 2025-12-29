سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، عملیات راهداری زمستانی به‌صورت گسترده در محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان کرمانشاه اجرا شد و تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد بصورت روان در جریات است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی سرپرست گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته: ۵ هزار و ۳۳۶ کیلومتر‌باند عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محورهای مواصلاتی استان انجام شد که برای اجرای این عملیات، ۱۶۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به‌صورت شبانه‌روزی به‌کارگیری و ۲۶۷ نفر نیروی راهدار در قالب اکیپ‌های عملیاتی در محورهای برف‌گیر مستقر بودند.

سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از یخ‌زدگی سطح راه‌ها تصریح کرد: به‌منظور افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از لغزندگی محورهای مواصلاتی، ۲ هزار و ۹۳ تن شن و نمک در محورهای مواصلاتی استان مصرف شد که این اقدام نقش مؤثری در تداوم تردد ایمن و روان وسایل نقلیه داشت.

سلیمی، همچنین از انجام عملیات ریزش‌برداری در ۸ مقطع از محورهای استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی و بارش برف و کولاک، راهداران با آمادگی کامل در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پاک‌سازی مسیرها و رفع انسدادهای احتمالی اقدام کردند تا خللی در تردد کاربران جاده‌ای ایجاد نشود.

وی، در ادامه به اقدامات امدادرسانی اشاره کرد و افزود: در جریان بارش برف و کولاک، راهداران استان کرمانشاه به ۱۳۲ دستگاه خودرو امدادرسانی کردند و خودروهای گرفتار در برف و کولاک با تلاش نیروهای عملیاتی از مسیرهای پُرحادثه‌ عبور داده شدند.

علی سلیمی سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران تأکید کرد: تمامی نیروها و ماشین‌آلات راهداری استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و هم‌استانی‌ها می‌توانند پیش از سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها دریافت کرده و با رعایت نکات ایمنی، سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.