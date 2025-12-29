به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: روز گذشته شاهد بارش باران و برف و وزش باد شدید در اغلب نقاط استان به ویژه نیمه غربی استان بودیم که بیشترین بارش از چاشتخوره تویسرکان به میزان ۶ میلی‌متر گزارش شده است.

او با بیان اینکه از چشمه علی محمد ملایر، بابا کمال و فرسفج تویسرکان هم چهار میلی‌متر بارش گزارش شده است افزود: در ایستگاه دانشگاه بوعلی شهر همدان هم سه میلی‌متر بیشترین بارش‌هایی بوده که گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی همدان با بیان اینکه روز گذشته سرعت باد در شیرین‌سو به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید، تصریح کرد: سرعت باد در همدان هم حدود ۷۲ کیلومتر بر ساعت بود.

زاهدی گفت: از ساعات بعد از ظهر امروز باز هم می‌توانیم رفته رفته افزایش ابر‌ها را داشته باشیم که البته قبل از آن همچنان طی امروز هم وزش باد شدید لحظه‌ای تا صبح فردا طی ساعاتی قابل انتظار است.

او با اشاره به اینکه طی ساعاتی از امشب تا صبح فردا هم بارش برف و پدیده کولاک را باز هم عمدتاً در نیمه غربی استان می‌توانیم شاهد باشیم، گفت: با توجه به وزش باد به هر حال قدری از انرژی این سیستم به صورت باد خواهد بود و از میزان بارش کاسته خواهد شد، اما به هر حال بارش برف امشب هم قابل پیش‌بینی است.

زاهدی تاکید کرد: از فردا به بعد رفته رفته با عبور سامانه بارشی از استان کاهش محسوس دما‌های روزانه و صبحگاهی را به ویژه در صبح چهارشنبه خواهیم داشت، به طوری که که دما به صورت موقت در برخی از مناطق نیمه شمالی به حدود منفی ۱۲ تا ۱۳ درجه زیر صفر هم خواهد رسید.

او با بیان اینکه از پنجشنبه افزایش نسبی دما‌ها را داریم و از برودت هوا کاسته خواهد شد افزود: کمینه و پیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین صفر و ۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.