رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با اشاره به گستردگی انتخابات پیش‌رو اعلام کرد: انتخابات شورا‌ها از نظر حجم داوطلبان، پرحجم‌ترین انتخابات کشور است و پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ هزار نفر در این دوره نام‌نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جوکار با تأکید بر اهمیت مشارکت بالا، رقابت سالم و انتخاب اصلح، گفت: مشارکت گسترده مردم می‌تواند به تشکیل شورا‌هایی کارآمد، منسجم و خدمت‌گزار منجر شود و در همین راستا وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی با تعامل و تلاش مضاعف، بستر برگزاری انتخاباتی پرشکوه را فراهم خواهند کرد.

وی همچنین به اصلاحات قانون انتخابات اشاره کرد و افزود: الکترونیکی شدن انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ انجام شده که هدف آن کاهش خطای انسانی، کوتاه شدن صف‌های رأی و صیانت بهتر از آرای مردم است. ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های شهر و روستا نیز به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه انجام می‌شود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در ادامه از اجرای انتخابات تناسبی در تهران در دوره هفتم خبر داد و گفت: این شیوه با هدف رعایت عدالت انتخاباتی و تقویت نقش احزاب اجرا می‌شود و بر اساس وزن آرای هر فهرست، کرسی‌های شورا توزیع خواهد شد؛ رویکردی که در دوره‌های آینده به مراکز استان‌ها و کلان‌شهر‌ها تعمیم می‌یابد. نظارت بر تمامی مراحل انتخابات از آغاز تا پایان شمارش آرا بر عهده هیئت‌های نظارت است و اصول محوری انتخابات شامل مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.