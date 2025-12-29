به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام سعید شهواری در بیستمین مرحله از بازرسی‌های سال جاری از حوزه‌های قضایی، همراه با معاونان خود از دادگاه های صلح دورود بازدید کرد.

وی در این بازدید با قضات و کارکنان دادگاه های صلح دیدار و عملکرد ۹ ماهه آن را ارزیابی نمود.

رئیس کل دادگستری لرستان در این بازدید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی تاکید کرد.

بازرسی‌های دوره‌ای؛ ابزاری برای ارتقای کارآمدی

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت بازرسی‌های دوره‌ای گفت: این بازرسی‌ها صرفاً جنبه نظارتی ندارند، بلکه به عنوان ابزاری مدیریتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف محاکم عمل کرده و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلان قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت سریع و کارآمد را ممکن می‌سازند.

عملکرد ۹ ماهه دادگاه صلح دورود

حجت الاسلام شهواری در تشریح عملکرد دادگاه های صلح دورود اظهار داشت: در فاصله ۹ ماهه ابتدای سال جاری، ۸ هزار و ۵۴۸ پرونده به دادگاه صلح دورود وارد شده و در همین بازه زمانی، ۹ هزار و ۶۰۷ پرونده مختومه شده است. این آمار نشان‌دهنده مختومه‌شدن ۱۱۲ درصدی پرونده‌ها نسبت به پرونده‌های وارده است که حاکی از تلاش جدی قضات و کارکنان در کاهش تراکم پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد.

شفافیت در انتخاب کارشناسان

وی همچنین با اشاره به موضوع کارشناسی‌های قضایی افزود: در شعب صلح این دادگاه، ۸۸ درصد از کارشناسی‌های مورد نیاز، از طریق قرعه انتخاب می‌شوند که این رویه، نشان‌دهنده شفافیت، رعایت اصل بی‌طرفی و عدالت در فرآیند دادرسی است. تداوم این روش می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

نقش محوری دادگاه‌های صلح در تحقق عدالت کارآمد

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان، با تأکید بر نقش مهم دادگاه‌های صلح در تحقق عدالت سریع و کارآمد، اظهار داشت: انتظار می‌رود این محاکم با رعایت دقیق اصول دادرسی، توجه به حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، الگویی برای سایر مراجع قضایی باشند. دادگاه‌های صلح باید با رویکردی مردمی و کارآمد، ضمن کاهش اطاله دادرسی، رضایت‌مندی و اعتماد عمومی را افزایش دهند.