پخش زنده
امروز: -
در گرامیداشت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب ارتش به دیدار خانواده شهید مسیحی سرگون اکویانس رفت .
در گرامیداشت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب ارتش به دیدار خانواده شهید مسیحی سرگون اکویانس رفت .
امیر (امیر حسین شفیعی) در این دیدار با اشاره به نقش اقلیتها در ۸ سال دفاع مقدس گفت: تاریخ نشان داده است هر جا موضوع دفاع از خاک وطن مطرح شده است پیروان همه اقوام و ادیان بدون در نظر گرفتن تفاوتها جان خود را فدا کردهاند.
وی با اشاره با وجود ۱۱ شهید مسیحی در استان گفت: رشادت ودلاورمردیها آشوریان و ارامنه استان فراموش ناشدنی است.
سرگون آکویانس در هشتم بهمن ماه ۶۴ در یکی از عملیاتهای دفاع مقدس در غرب کشور جانش را فدای میهنش ایران کرد.