مردم شهرستان برخوار در آیین معنوی اعتکاف حضور پرشوری داشتند..
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تبیلیغات اسلامی شهرستان برخوار گفت: امسال در ۴۶ مسجد این شهرستان مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد که ۲۰ محل ویژه دانش آموزان و جوانان است.
حجت الاسلام ابراهیم جعفری افزود: در شهرستان برخوار بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر معتکف شدهاند که سه هزار نفر آن دانش آموز و جوان هستند.
وی گفت: این جوانان با عشق و علاقه علاوه بر خود سازی، درس عشق، ایثار و از خودگذشتگی آموختند و در مقابل یاوه گوییها ترامپ تا پای جان ایستادهاند و اعلام آمادگی کردند.