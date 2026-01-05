به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تبیلیغات اسلامی شهرستان برخوار گفت: امسال در ۴۶ مسجد این شهرستان مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد که ۲۰ محل ویژه دانش آموزان و جوانان است.

حجت الاسلام ابراهیم جعفری افزود: در شهرستان برخوار بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر معتکف شده‌اند که سه هزار نفر آن دانش آموز و جوان هستند.

وی گفت: این جوانان با عشق و علاقه علاوه بر خود سازی، درس عشق، ایثار و از خودگذشتگی آموختند و در مقابل یاوه گویی‌ها ترامپ تا پای جان ایستاده‌اند و اعلام آمادگی کردند.