به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: دیشب سامانه زیرساخت بزرگ‌ترین حمله DDOS در سال‌های اخیر به لحاظ تعداد بسته در ثانیه را به مقصد یکی از اپراتور‌های کشور شناسایی و مقابله کرد.

این حمله بیش از ۷۲۰ میلیون بسته در ثانیه بود که ۵۰۲ pps آن با سامانه خود زیرساخت و مابقی در خارج از کشور مقابله شد.

این حمله که از ۱۲۵۰۰۰ منبع توزیع شده در سراسر دنیا انجام گرفت، یکی از ۱۲ حمله بزرگ جهان به لحاظ تعداد بسته در ثانیه بود.