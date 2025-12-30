به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس آموزش و پرورش شهرستان بوانات گفت: دوره آموزشی تربیتی ویژه فرهنگیان با حضور اساتید کشوری در این شهرستان برگزار شد.

عندلیب افزود: موضوع اصلی این دوره آموزشی بررسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و چالش‌های مسیر اجرایی آن بود.

او ادامه داد: اساتید در این دوره، ضمن ارائه توضیحات تبینی درباره اهداف و محور‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، به تبادل نظر درباره مشکلات و راهکار‌های اجرایی آن پرداختند.

رییس آموزش‌وپرورش شهرستان بوانات بیان کرد: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد تدوین شده است، این سند در هشت فصل شامل کلیات، بیانیه ارزش‌ها، مأموریت، چشم‌انداز، اهداف و راهبرد‌ها تدوین و برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور برنامه‌ریزی شده است.