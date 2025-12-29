به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات لایروبی زهکش‌های P۱، تا P۶ و P۶A و P۷A همچنین زهکش اصلی P منطقه عقیلی به طول مجموع ۳۹ کیلومتر و همچنین لایروبی کانال‌های شرقی و غربی عقیلی به طول ۱۸ کیلومتر در دستور کار قرار گرفت.

وی هدف از این عملیات را تأمین به موقع آب مورد نیاز کشاورزان، افزایش ظرفیت انتقال کانال‌ها و زهکش‌ها، بهبود شرایط انتقال زه آب‌های ناشی از اراضی کشاورزی، کنترل روان آب‌های سطحی و سیلابی منطقه و همچنین پشتیبانی از کشت پاییزه و زمستانه اعلام کرد و افزود: این عملیات با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند و یک دستگاه بیل مکانیکی بوم کوتاه، با رعایت موارد اصولی، دقیق و متناسب با شرایط فنی مسیر‌ها انجام شد.