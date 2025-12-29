برداشت یک میلیارد متر مکعب آب از طریق چاهها
حدود یک میلیارد متر مکعب آب سالانه از منابع زیرزمینی مازندران به واسطه چاهها برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: با نصب ۲۰۴ کنتور حجمی روی چاههای مازندران طی ۹ ماه اخیر، تعداد چاههای مجهز به کنتورهای حجمی در این استان به ۱۴۱۳ دستگاه رسید.
سید محمد موسوی با اشاره به ضرورت نصب کنتور روی چاهها به منظور مدیریت حجم برداشت از منابع زیرزمینی، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ۲۰۴ دستگاه کنتور حجمی روی چاههای استان نصب شد که با نصب این کنتورها ۴۰۴ هزار متر مکعب در میزان برداشت از آبهای زیرزمینی صرفهجویی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد کنتورهای نصب شده روی چاههای مازندران در ۹ ماه اخیر بیشتر از آمار مجموع نصب کنتور در سال گذشته بود، ادامه داد: ۱۹۰ کنتور حجمی پارسال روی چاههای مازندران نصب شده بود و امسال در ۹ ماه تعداد کنتورهای نصب شده از مجموع آمار بیشتر شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به برداشت سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب از منابع زیرزمینی به واسطه چاهها خاطرنشان کرد: نصب کنتور روی چاهها یک ضرورت در زمینه حفاظت از منابع آبی زیرزمینی و برداشت مدیریت شده از این آبها است که انتظار داریم کشاورزان استان با جدیت بیشتری آن را در دستور کار قرار دهند.
موسوی ادامه داد: با توجه به وجود حدود ۱۱۰ هزار حلقه چاه مجاز که در مازندران وجود دارد، آمار ۱۴۱۳ چاه مجهز به کنتور رقم بسیار کمی است که امیدواریم با همراهی کشاورزان روند تجهیز چاههای استان به این کنتورها سرعت بیشتری بگیرد.
وی از همه کشاورزان خواست نسبت به نصب کنتورهای حجمی روی چاهها اقدام کنند