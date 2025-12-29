پخش زنده
اجتماع مردم ولایتمدار گیلان به مناسبت بزرگداشت حماسه ۸ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امروز مردم شهرستان رشت همانند سال ۸۸ در پاسخ به فتنه فتنه گران به میدان آمدند تا بار دیگر چشم فتنه را کور کنند.
مردم ولایتمدار شهر رشت پس از فتنه انگیزی فتنه گران در پی انتخابات خرداد ۸۸، ۸ دی همان سال با راهپیمایی خودجوش، چشم فتنه را کور کردند و بساط فتنه گران را برچیدند.
این قیام شهروندان رشتی یک روز زودتر از سایر نقاط کشور انجام شد و نشان از عشق و ارادت گیلانیان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.