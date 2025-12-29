روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت