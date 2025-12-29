ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ داداشی گفت: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده مربوط به ایستگاه اسفیدان بجنورد با ۲۷.۲ میلیمتر و پس از آن کلات اسفراین با ۲۳.۶ میلی‌متر بوده، ارک ۲۲.۴ و خرق ۲۱.۱ میلیمتر و بام با ۱۹.۷ میلی‌متر در رده‌های بعدی قرار دارند.

نوربخش داداشی با اشاره به اینکه این سامانه نقش مؤثری در تقویت منابع آبی استان داشته است، افزود: در شهرستان‌های مختلف استان از جمله جاجرم، راز و جرگلان، سملقان، شیروان، بجنورد، بام و صفی‌آباد نیز بارش‌ها بین ۵ تا بیش از ۲۰ میلی‌متر گزارش شده که نشان‌دهنده گستره و تأثیر مطلوب این سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به هشدار سطح نارنجی گفت: این سامانه علاوه بر بارش باران، با وزش باد شدید همراه بوده به‌طوری که سرعت باد در ایستگاه مهمانک به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت، پیش‌قلعه ۷۹ کیلومتر بر ساعت و سرچشمه اسفراین ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید. در بجنورد نیز بیشینه سرعت باد ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

داداشی با تأکید بر ادامه فعالیت سامانه تا صبح پنجشنبه افزود: کاهش محسوس دما، یخبندان شبانه، مه‌گرفتگی و احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر از پیامد‌های پیشِ‌روست، اما با آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم، شرایط به‌صورت مستمر در حال مدیریت است.