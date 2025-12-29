به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: عملیات کشت پاییزه آبی گندم و جو در سطح بیش از ۳۱۰۰ هکتار مزارع این شهرستان از ۱۵ شهریور آغاز شد و تا نیمه آذر ماه به پایان رسید و پس از بارندگی های اخیر کشت دیم نیز آغاز شده است.

اسماعیل قربانی افزود: ۱۱۰۰ هکتار از مجموع کشت آبی به کشت گندم و ۲۰۰۰ هکتار به جو اختصاص یافت.

وی با اشاره به توزیع بذر اصلاح‌ شده گفت: تاکنون ۹۰ تن بذر گندم آبی از ارقام پیشگام، سیروان، نارین و برزگر و همچنین ۴۵ تن بذر جو آبی از ارقام ریحان، یوسف و مهر در میان کشاورزان توزیع شده است.

قربانی اضافه کرد: از این مقدار، ۳۰ تن بذر گواهی‌ شده گندم سازگار با اقلیم منطقه از استان خراسان جنوبی حمل و توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد در عین حال با اشاره به چالش‌ های پیش‌ رو، تصریح کرد: امسال در زمینه تامین بذر جو به دلیل تایید نشدن مزارع بذری، مشکلات فراوانی وجود داشت.

قربانی بارش‌ های اخیر را فرصتی طلایی برای کشاورزان دانست و اظهار کرد: به لطف این بارندگی‌ ها، کشت دیم که به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ ها در سال‌ های گذشته متوقف شده بود، امسال مجددا آغاز شده و با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون سطح زیر کشت دیم به ۵۵۰ هکتار رسیده و این رقم همچنان در حال افزایش است.