مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان از فعالیت سامانه بارشی در سطح محورهای این منطقه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان از فعالیت سامانه بارشی در سطح محورهای این منطقه خبر داد و گفت: در حال حاضر بارش برف در محورهای کوهستانی ساردوئیه، بهویژه گردنه سربیژن، در جریان است و همزمان بارش باران در اغلب محورهای مواصلاتی جنوب کرمان گزارش شده است.
نعمتاله حسینزاده با اشاره به تأثیر این شرایط جوی بر ایمنی تردد افزود: در برخی محورها بهویژه محور جیرفت – سهراهی بم، محدوده تونل فروردین تا تونل اسفند، پدیده مهگرفتگی موجب کاهش دید افقی شده و لازم است رانندگان با دقت بیشتری رانندگی کنند.
وی با تأکید بر اینکه تردد در تمامی محورهای ارتباطی جنوب کرمان برقرار است، خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به بارش نزولات جوی، از رانندگان درخواست میشود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و مقررات ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان همچنین از رانندگان خواست در صورت تردد در محورهای برفگیر، زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.
حسینزاده در پایان گفت: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی آماده ارائه اطلاعات و پاسخگویی به کاربران جادهای است.