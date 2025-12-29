پخش زنده
محمدی گفت: بر اثر طغیان رودخانه مارون کهگیلویه ۱۰۰ راس گوسفند تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری برای بررسی وضعیت جانابختگان ناشی از سیل در روستای سپری و وضعیت آبگرفتگی و بررسی خسارتها به شهرستان کهگیلویه سفر کرد.
منوچهر محمدی گفت: بر اثر بارشهای شدید اخیر و جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه مارون، ۱۰۰ رأس گوسفند متعلق به سه خانوار در روستای بلوط بنگان بخش سوق شهرستان کهگیلویه تلف شد.
محمدی افزود: سیلاب سرازیرشده از کوه سکده الوند باعث گرفتار شدن دامها در جریان آب و تلف شدن آنها شد.
وی همچنین از آبگرفتگی در دهستان راک کهگیلویه هم خبر داد و اضافه کرد: ۱۵ خانوار آسیب دیدیه در این دهستان به کمک هلال احمر در مساجد و با برپایی چادر اسکان داده شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه نیروهای راهداری در حال بازگشایی جادههای شهرستان کهگیلویه و معابر این شهرستان هستند، ادامه داد: جاده پادوک، مسیر راک تا قلعه دختر، جاده پاتاوه دهدشت، جاده ارتباطی چنگلوا بازگشایی شده و یا در حال بازگشایی است.