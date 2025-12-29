پخش زنده
امروز: -
نخستين همايش کارگردانانِ برگزيده جشنواره تئاتر استان هاي کشور به ميزباني کرمانشاه به کار خود پايان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: برگزاری نخستین همایش کشوری کارگردانان نمایش کشور در کرمانشاه با عنوان «از صحنه تا قاب تصویر» گامی مؤثر در مسیر تقویت عدالت هنری و تمرکززدایی از فعالیتهای نمایشی کشور بود.
مظفر تیموری اظهار کرد: دراین رویداد به مدت هفت روز، استان کرمانشاه میزبان ۶۲ نفر از کارگردانان نمایش از تمامی استانهای کشور بود.
وی با اشاره به آثار بررسیشده در این همایش افزود: از میان ۶۲ اثر نمایشی بازبینیشده توسط هیأت داوران، ۱۴ نمایش به چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا کردند که نشاندهنده ظرفیت بالای تئاتر استانهاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش رویدادهای هنری در ارتقای نشاط فرهنگی و اجتماعی جامعه گفت: این همایش فضایی پویا برای تعامل، تبادل تجربه و همافزایی میان هنرمندان نمایش کشور فراهم کرد و موجب شناخت بهتر کارگردانان از ساختارهای نمایشی استانهای مختلف شد.
تیموری ادامه داد: کنار هم قرار گرفتن هنرمندان از نقاط مختلف کشور، از مهمترین ویژگیهای این رویداد بود و شرکتکنندگان توانستند با ظرفیتها و دغدغههای مشترک تئاتر استانها آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی همایش کارگردانان نمایش را گامی عملی در راستای تحقق عدالت هنری مدنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و افزود: در این دوره، کارگردانان شاهد رویکردی یکسان و منصفانه از سوی هیأت داوران بودند که از نقاط قوت این همایش به شمار میرود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به حجم بالای آثار بازبینیشده خاطرنشان کرد: بازبینی این تعداد آثار، کاری دشوار و طاقتفرسا برای داوران بود، اما در عین حال، این فرآیند برای کارگردانان نیز نقش یک کارگاه آموزشی مؤثر را ایفا کرد.
تیموری افزود: بر اساس گفتوگوهای انجامشده با کارگردانان شرکتکننده، رضایت قابل توجهی از میزبانی استان کرمانشاه وجود داشت و بسیاری از آنان نسبت به موفقیت جشنواره بینالمللی تئاتر فجر امسال ابراز امیدواری کردند.
وی در پایان از حمایتها و همراهی دکتر احمدی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، فرزان دلفانی مدیر بخش استانهای جشنواره، محمدرضا درند رئیس انجمن نمایش استان کرمانشاه و بهویژه حمایتهای دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه قدردانی کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از همکاری و همراهی اصحاب رسانه در پوشش این رویداد فرهنگی و هنری تقدیر و تشکر کرد.