به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: خانه هلال محمدیه پانزدهمین خانه هلالی است که با هدف توسعه آموزش‌های همگانی، افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث و تقویت مشارکت‌های مردمی در آباده افتتاح و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

علی سعادتمند افزود: راه‌اندازی خانه‌های هلال در محلات، زمینه‌ساز ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و استفاده از ظرفیت داوطلبان محلی در ارائه خدمات بشردوستانه است و خانه هلال محمدیه نیز به‌عنوان پایگاهی مردمی نقش مؤثری در این مسیر ایفا می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده ضمن قدردانی از همراهی مسئولان، معتمدین محلی و داوطلبان هلال‌احمر، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم، خانه هلال محمدیه به مرکزی فعال در خدمت‌رسانی به شهروندان تبدیل شود.