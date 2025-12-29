پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از برف روبی ۲۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی و باز بودن تمامی محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: هماکنون با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مهگرفتگی در محورهای پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، بهدلیل فعالیت بیوقفه راهداران، تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان بهصورت روان در جریان است.
ارسلان شکری، با اشاره به تلاشهای راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از ۸ دستگاه انواع ماشینآلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را برفروبی کردند.
وی با اشاره به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری در زمان بارشها اجتناب کنند و خاطرنشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جادههای استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی تصریح کرد: با آغاز فصل بارشها در استان، راهداران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و آماده خدماترسانی به مردم هستند تا در زمان بارندگی، هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.