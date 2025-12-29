پخش زنده
جشن زمستانه مرکز کودکان کار «صبح رویش» آمل با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، لحظاتی شاد و امیدآفرین برای کودکان کار و خانوادههای آنان رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز کودکان کار «صبح رویش» آمل که زیر نظر ادارهکل بهزیستی استان و اداره بهزیستی شهرستان آمل فعالیت میکند، در نخستین هفته فصل زمستان با برگزاری این جشن، میزبان کودکان کار و خانوادههای آنان بود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر تنها دو مرکز حمایتی و خدماتی کودکان کار در شهرهای آمل و ساری در سطح استان مازندران فعالیت میکنند و مرکز «صبح رویش» آمل بیش از ۱۱۴ کودک و نوجوان کار را تحت پوشش خدمات حمایتی قرار داده است.
اشرف شیران افزود: این جشن زمستانه با هدف یادآوری این نکته برگزار شد که کودکان کار تنها نیستند و حق دارند به جای کار، کودکی کنند، بازی کنند و از شادی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت همهجانبه از کودکان کار گفت: تلاش میکنیم با حمایت دولت، دستگاههای اجرایی، افراد خیر و تشکلهای مردمی، گامهای موثری در مسیر کاهش جمعیت کودکان کار و هدایت آنان به مسیر رشد و شکوفایی استعدادها برداریم که تحقق این هدف نیازمند همراهی مسئولان شهرستان و استان است.
رئیس اداره بهزیستی آمل با بیان اینکه تحصیل و شکوفایی توانمندیهای کودکان کار از دغدغههای اصلی بهزیستی است، تصریح کرد: جامعه هدف ما باید وارد فضایی شود که از کودکی محروم نباشند و امیدواریم همه دستگاههای متولی با احساس مسئولیت، به وظایف قانونی خود در قبال این کودکان عمل کنند.
این جشن با استقبال گرم خانوادههای کودکان کار همراه شد و اجرای موسیقی، سرود، مسابقه و تجلیل از کودکان از بخشهای دیگر این آئین بود.