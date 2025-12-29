پخش زنده
مراسم هفتمین روز شهادت استوار دوم شهید امیر حسام جوینده درمسجد جعفری صومعهسرا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع شهدا گفت: مجالس و یادوارههای شهدا تجلی گاه عشق و وفاداری به شهدایی است که برای حفظ امنیت و اقتدار کشور جان خود را فدا کردند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا بخشش افزود: شهدا مردان نیکی بودند که در جهاد با دشمنان و مخلین نظم و امنیت جان خود را فدا کردند و به فیض شهادت نائل آمدند و از پاداش الهی بهرهمند شدند.
استوار دوم شهید امیرحسام جوینده مرزدار گیلانی فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان که حین انجام ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.