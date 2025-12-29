به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودرو‌های عبوری محور دهدز – ایذه به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۱۶ هزار کیلو شلتوک قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد:کارشناسان ارزش تقریبی کالا‌های کشف شده را ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.