رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۱۶ هزار کیلو شلتوک قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون باری در شهرستان ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودروهای عبوری محور دهدز – ایذه به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۱۶ هزار کیلو شلتوک قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد:کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۱۶ میلیارد ریال اعلام کردهاند و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.