به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این شرکت آمده است: با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۸ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های شمس تبریزی، ستارخان، منجم، بهار، سیاهپوش، قدس، چوستدوزان و همچنین خیابان آذربایجان، جاده فرودگاه، آناخاتون و پایگاه دوم شکاری است؛ بنابراین از شهروندان ساکن در این مناطق تقاضا داریم با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.