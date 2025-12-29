پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اُفت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این شرکت آمده است: با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۸ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابانهای شمس تبریزی، ستارخان، منجم، بهار، سیاهپوش، قدس، چوستدوزان و همچنین خیابان آذربایجان، جاده فرودگاه، آناخاتون و پایگاه دوم شکاری است؛ بنابراین از شهروندان ساکن در این مناطق تقاضا داریم با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.