به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سردار مرتضی جوکار گفت: ماموران پلیس شهرستان نیکشهر با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، از دپوی محموله مواد مخدر در روستای هیچان از توابع شهرستان نیکشهر مطلع شدند که سوداگران مرگ قصد جابجایی و انتقال آن به مناطقی از عمق کشور را داشتند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی پس از حضور در محل و بررسی دقیق ۲۳۳ کیلو و ۹۴۸ گرم تریاک، ۱۳۷ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش و ۳۱ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه در مجموع ۴۰۳ کیلو و ۴۴۸ گرم انواع مواد مخدر را کشف و تلاش برای دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار نیرو‌های پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان خاطرنشان کرد: پلیس شبانه روز در اقصی نقاط کشور با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی می‌کند و هرگز اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.