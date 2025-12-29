به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مریم خاک‌رنگین در خصوص شیوع بالاتر برخی بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، در میان زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعیت عمومی ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی از دلایل مهم این شیوع، مراجعه کمتر این افراد به برنامه‌های غربالگری است.



وی با اشاره به نتایج غربالگری ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار، افزود: تشخیص‌های به‌موقع در این گروه‌ها به دلیل مشکلات مالی و عدم پیگیری برنامه‌های غربالگری گاهی از اولویت‌های آن‌ها خارج می‌شود. فقر دانش و فقر مالی، خانواده‌های با طبقه اقتصادی پایین را از جدی گرفتن این برنامه‌ها باز می‌دارد. بسیاری از این خانواده‌ها از ترس اینکه در صورت تشخیص بیماری، هزینه‌های درمان را نتوانند پرداخت کنند، تمایلی به غربالگری ندارند. این نگرانی، بار روانی اضافی بر دوش زنان سرپرست خانوار می‌گذارد و به‌نوعی باعث می‌شود که ناآگاهی را بهتر از آگاهی تلقی کنند.



خاک‌رنگین از اختصاص «اعتبار ویژه‌ای» در سال جاری برای کمک به درمان زنان سرپرست خانوار مبتلا به سرطان خبر داد و گفت: این منابع در کنار خدمات بهداشتی و درمانی ارائه‌شده از سوی سیستم سلامت، می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از هزینه‌های درمان را کاهش دهد. مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی در حال پیگیری وضعیت این زنان هستند و با برگزاری کلاس‌های آموزشی، آن‌ها را به مراجعه به مراکز بهداشتی و انجام غربالگری ترغیب می‌کنند.



مدیر کل دفتر خانواده و بانوان با اشاره به همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو فعال‌شدن خیرین در برخی استان‌ها، به‌ویژه آذربایجان شرقی، افزود: در حال شناسایی منابع دیگر در سطح ارگان‌ها و خیریه‌ها هستیم و قرار است تفاهم‌نامه‌ای با مجمع خیرین سلامت امضا کنیم که اعضای آن افراد تأثیرگذاری هستند.



وی از ثبت نام ۷۶۰۰ زن سرپرست خانوار مبتلا به بیماری‌های خاص خبر داد و گفت: فرزندان این زنان نیز باید در برنامه‌های حمایتی لحاظ شوند؛ چرا که این خانواده‌ها به خدمات پایدار و جامع نیاز دارند.



خاک‌رنگین با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات تشخیصی مانند ماموگرافی، سونوگرافی و MRI، گفت: این هزینه‌ها بار مالی سنگینی بر دوش این خانواده‌ها می‌گذارد. اگر بیمه‌های پایه بتوانند این خدمات را تحت پوشش قرار دهند، دسترسی به درمان به‌مراتب آسان‌تر خواهد شد.



وی بر ضرورت بهره‌گیری از بند «پ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه برای ارائه خدمات فراتر از حد معمول بیمه‌های پایه به این گروه آسیب‌پذیر تأکید کرد و افزود: تقویت پوشش بیمه‌ای، به‌مراتب مؤثرتر از کمک‌هزینه‌های ترمیمی است؛ چرا که خانواده‌ها نیازی به پیش‌پرداخت نداشته و از فشار مالی اولیه درمان در امان می‌مانند.



خاک‌رنگین با اشاره به چالش‌های اجرایی گفت: تأخیر در ابلاغ اعتبارات و ساختار پرداخت‌های ترمیمی که مستلزم داشتن توان پرداخت اولیه از سوی خانواده است، موانعی که اثر بخشی برنامه‌های حمایتی را کاهش می‌دهد. همچنین هماهنگی مؤثر میان سازمان‌های دولتی، سرعت در تخصیص منابع و تقویت سیستم بیمه، کلید اصلی برای گسترش غربالگری، کاهش هزینه‌های درمان و بهبود کیفیت زندگی این خانواده‌های آسیب‌پذیر است.