آیت الله اعرافی: ثبت‌احوال و دستگاه‌های آماری کشور، نقش مهمی در راهبری و هشداردهی ایفا کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی مصدق مدیرکل ثبت احوال استان با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد دیدار کرد.

آیت الله اعرافی گفت: ثبت‌احوال و دستگاه‌های آماری کشور می‌توانند با تحلیل دقیق داده‌های جمعیتی، مهاجرتی، قومی و مذهبی، نقش مهمی در راهبری و هشداردهی ایفا کنند.

امام جمعه میبد بیان کرد: ارائه تحلیل‌های عمیق و نظام‌مند نه تنها مدیران استان‌ها و کشور را نسبت به مشکلات حساس می‌کند، بلکه مسیر سیاست‌گذاری را نیز تغییر می‌دهد.

آیت الله اعرافی گفت: نهاد‌ها باید فراتر از دستورات بالادستی عمل کرده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، افق‌های تازه‌ای در مدیریت جمعیت و منابع انسانی بگشایند.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند استان‌ها را به الگو‌هایی برای کشور تبدیل کند و در کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین باشد