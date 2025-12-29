پخش زنده
آیت الله اعرافی: ثبتاحوال و دستگاههای آماری کشور، نقش مهمی در راهبری و هشداردهی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی مصدق مدیرکل ثبت احوال استان با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد دیدار کرد.
آیت الله اعرافی گفت: ثبتاحوال و دستگاههای آماری کشور میتوانند با تحلیل دقیق دادههای جمعیتی، مهاجرتی، قومی و مذهبی، نقش مهمی در راهبری و هشداردهی ایفا کنند.
امام جمعه میبد بیان کرد: ارائه تحلیلهای عمیق و نظاممند نه تنها مدیران استانها و کشور را نسبت به مشکلات حساس میکند، بلکه مسیر سیاستگذاری را نیز تغییر میدهد.
آیت الله اعرافی گفت: نهادها باید فراتر از دستورات بالادستی عمل کرده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، افقهای تازهای در مدیریت جمعیت و منابع انسانی بگشایند.
وی افزود: این رویکرد میتواند استانها را به الگوهایی برای کشور تبدیل کند و در کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقشآفرین باشد