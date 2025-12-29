وی افزود: برای این اقدام، هیچ مبنایی در سامانه ملل متحد و حقوق بین الملل وجود ندارد.



سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اظهار داشت: البته از رژیمی که به هیچ قاعده ای پایبند نیست، توقع نمی رود که به تمامیت سرزمینی کشورها احترام بگذارد.



آقای بقائی هشدار داد: این اقدام؛ از لحاظ امنیتی هم فراتر از تلاش برای جدا کردن کشور اسلامی در منطقه ارزیابی می شود و در راستای راهبرد ناامن سازی کل منطقه در غرب آسیا ، شاخ آفریقا و دریای سرخ است.



وی ابراز امیدواری کرد که این تحول، تلنگری برای جهانیان باشد که بدانند رژیم صهیونیستی ماهیتی ضد صلح دارد و طبعش ایجاد تنش و درگیری در کشورهای منطقه است.



سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنی های اخیر وزیر امور خارجه درباره این رویداد گفت: چون این موضوع از مسائل مشترک با کشورهای اسلامی محسوب می شود این رایزنی ها ادامه خواهد یافت.

آمریکا، مقصد طراحی برای ناامن سازی جهان

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی ادعا‌ها درباره رایزنی‌های ضد ایرانی امروز نتانیاهو و ترامپ تاکید کرد: ما مقهور فضاسازی‌های روانی نخواهیم شد؛ نیرو‌های مسلح ما با تمام توان به توانمندی‌های خود و پیشتیبانی ملت ایران متکی هستند و از هر چالشی به خوبی عبور خواهیم کرد.

آقای اسماعیلی بقائی در نشست خبری درباره این ادعا که قرار است امروز نتانیاهو، طرحی برای حمله به ایران به ترامپ ارائه دهد گفت: هر سفر مقام‌های رژیم صهیونیستی به آمریکا در رسانه‌ها به عنوان مقدمه‌ای برای شرارت و ماجراجویی علیه کشور‌های منطقه بیان می‌شود که این، نشانه تصویری است که از این رژیم وجود دارد.

وی تصریح کرد: با این اقدام‌های نتانیاهو در دو سال اخیر، آمریکا به عنوان مقصد طراحی و برنامه‌ریزی برای ناامن سازی منطقه و جهان معرفی شده است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: این بر عهده مقام‌های آمریکایی است که این تصویر را اصلاح کنند و نشان دهند که در ادعا‌های شان برای دغدغه‌مندی صلح منطقه‌ای و جهانی صادق هستند!

آقای بقائی یادآور شد: رژیم اشغالگر در بخش‌های مختلف منطقه، مشغول شرارت و ناامن سازی است؛ اما خوشبختانه کشور‌های منطقه به این جمع بندی رسیدند که یگانه راه صلح و ثبات در غرب آسیا، مهار کردن این رژیم است و تحقق این هدف، مستلزم اقدام جمعی است.

این دیپلمات ارشد در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضع دیپلمات‌های ایرانی در شرایط تهدید در ونزوئلا، گفت: سفیر و دیپلمات‌های ایرانی در کاراکاس مشغول به کارند و مباحث مطرح شده درباره خروج کارکنان سفارتخانه ایران در آن کشور، بخشی از جنگ روانی است.

وی افزود: همانگونه که (القای ناامنی) درباره ما هم بیان می‌شد، این الگوی تکراری را درباره ونزوئلا هم مطرح می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر خروج شرکت ایرانی از یکی از طر‌ح‌های توسعه‌ای ونزوئلا را هم، کهنه و مربوط به حدود یک سال قبل دانست و گفت: درباره بیان اصل موضوع، انحراف ایجاد شده است؛ این طرحی بود که درباره اش مشغول مذاکره بودند و این گونه نبوده که برنامه‌ای آغاز و سپس، متوقف شده باشد.

آقای بقائی، تحولات ونزوئلا را دغدغه بین‌المللی و آزمونی برای نظام هنجاری‌ای دانست که ۸۰ سال قبل ایجاد شد.

وی تصریح کرد: اقدام‌های آمریکا در کارائیب با همه موازین و معیار‌های بین‌المللی در تناقض است؛ مقام‌های ونزوئلایی به صراحت اعلام کردند که این اقدام، نوعی تلاش برای استعمار جدید کاخ سفید و غارت منابع نفتی ونزوئلاست.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات نخست‌وزیر عراق مبنی بر تلاش برای برگزاری نشست مذاکراتی میان ایران و آمریکا در بغداد و همچنین گزارش واشنگتن پست درباره این که آمریکا تلاش برای مذاکره با ایران را آغاز کرده است، گفت: این که عراق به عنوان کشور همسایه، مسلمان و دوست، نگران روند اوضاع باشد، قابل تکریم است؛ ما از تلاش همه کشور‌های منطقه برای کمک به کاهش تنش‌ها استقبال و قدردانی می‌کنیم.

آقای بقائی افزود: در عین حال، دوستان عراقی و دیگر کشور‌های منطقه با در نظر داشتن تجربه حدود پنج - شش ماه اخیر به خوبی می‌دانند، آغاز روند مذاکراتی، مستلزم پایبندی طرف‌ها به آداب مذاکره است و مادامی که این امر در دسترس نباشد صحبت از شکل گیری یک روند مذاکراتی نمی‌تواند واقع گرایانه باشد.

وی گفت: دیپلماسی ابزاری برای دفاع و تامین منافع ملی ایران است و هر زمان تشخیص دهیم این ابزار کارآمد است، حتما دریغ نمی‌کنیم.

این دیپلمات ارشد درباره رویداد‌های اخیر یمن هم تاکید کرد: معتقدیم که یگانه راه تحکیم ثبات در یمن از مجرای گفت‌و‌گو‌های یمنی- یمنی می‌گذرد و آن نقشه راهی که قبلا تفاهم شده است، باید مبنای کار باشد؛ جمهوری اسلامی ایران از هر کمکی که در این مسیر بتواند انجام دهد دریغ نمی‌کند.