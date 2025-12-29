پخش زنده
بر اثر سیلاب اخیر در خوزستان چهار نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان ا اشاره به بارشهای شدید روز گذشته در برخی مناطق استان گفت: دو دستگاه خودرو در جریان آبگرفتگیها وارد سیلاب و واژگون شدند که در پی این حوادث، چهار نفر در شهرستان ایذه و یک نفر در شهرستان باغملک مفقود شدند.
دکتر حسن عبودی مزرعی افزود: با تلاش مستمر تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر و همکاری مردم محلی و بومی، سرانجام پیکر۳ نفر از مفقودیهای شهرستان ایذه و یک نفر در شهرستان باغملک شناسایی و از آب بیرون کشیده شدند و یک نفر دیگر در ایذه همچنان مفقود است که عملیات جستوجو برای یافتن او ادامه دارد.
وی تصریح کرد: شدت بارشها باعث آبگرفتگی معابر، ورود آب به برخی منازل مسکونی و آسیب به تعدادی از خودروها شده بود و تیمهای عملیاتی با حضور میدانی در مناطق متاثر اقدامات امدادی شامل رهاسازی خودروهای گرفتار، اسکان اضطراری، توزیع کمکهای اولیه و ارائه خدمات حمایتی به آسیبدیدگان را به صورت مستمر انجام میدهند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: تمامی نیروهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و پایش مناطق برای شناسایی نیازهای احتمالی و ارائه کمکهای فوری ادامه دارد.
دکتر عبودی مزرعی نیز ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه نجاتگران، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی از تردد غیرضروری در مسیرهای آبگرفته و برفگیر خودداری کنند و در صورت نیاز فوری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.