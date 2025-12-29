پخش زنده
در بارندگیهای شب گذشته، برخی از محورهای مواصلاتی غرب استان اصفهان لغزنده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: هرچند بارش باران و برف از صبح امروز در استان متوقف شده است، اما محورهای غربی استان اصفهان به دلیل بارش برف شب گذشته لغزنده گزارش شده و تردد تنها از طریق زنجیر چرخ امکان پذیر است.
سرهنگ علی مولوی افزود:هم اکنون محورهای دامنه- تیران، دامنه- بویین میاندشت، دامنه - الیگودرز و دامنه - خوانسار در برخی از مقاطع همراه با بادروبه است.
سرهنگ مولوی به شهروندان توصیه کرد: قبل از حرکت در محورهای برفی از سلامت فنی خودرو، بهویژه چراغها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.