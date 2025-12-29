فرومد میامی و نگارمن شاهرود در شبانه روز گذشته بیشترین بارش باران و برف در استان سمنان را به خود اختصاص دادند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان در شبانه روز گذشته در فرومد ۲۷ میلیمتر باران باریده است. احمدآباد نیز با ۲۰ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی در استان سمنان را به خود اختصاص داده است. میزان بارندگی در سایر مناطق استان سمنان کمتر از ۲۰ میلیمتر بوده است.

در شبانه روز گذشته در نگارمن ۱۲ سانتیمتر برف باریده است.

ده صوفیان، طزره، تاش، مجن و شهمیرزاد نیز در این مدت روی برف را دیدند.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای دو روز آینده تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش باران و برف و وزش باد شدید را پیش بینی کردند.