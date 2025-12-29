پخش زنده
سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان راهداری، اعلام کرد : ۵۶۱ مجتمع خدماتی - رفاهی بینراهی در جادههای کشور در دست احداث است و ۱۱۶۵ مجتمع فعال نیز مشغول خدماترسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یزدان خسروی گفت علاوه بر مجتمعهای در حال احداث، ساخت ۲۲۷۸ مجتمع دیگر نیز در مرحله دریافت استعلام موافقت اصولی به سر میبرد.
خسروی همچنین از پیشرفتهای ۹ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۳۷ مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی ۳۲ مجتمع دیگر نیز آغاز شده است. همچنین، موافقت اصولی احداث ۵۸۰ مجتمع دیگر نیز در همین بازه زمانی صادر شده است.