پژوهشگران با موفقیت نمونه آزمایشگاهی دستگاه ریه مصنوعی (اکسیژناتور) را با استفاده از فیلترهای همودیالیز طراحی کردند که این طرح پس از ماهها تحقیق و توسعه به سرانجام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح پژوهشی «طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه ریه مصنوعی (اکسیژناتور) با بهرهگیری از فیلترهای همودیالیز» پس از ماهها تحقیق و توسعه با موفقیت پایان یافت.
طرح پژوهشی نوآورانه «طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه ریه مصنوعی (اکسیژناتور) با بهرهگیری از فیلترهای همودیالیز» با هدف یافتن جایگزینی کارآمد برای فیلترهای تبادل گاز متداول، توانست نمونهای آزمایشگاهی از دستگاه اکسیژناتور را با استفاده از آرایهای سهتایی از فیلترهای همودیالیز نوع HF ۲۰۰PS به عنوان هسته اصلی، طراحی و بسازد.
محققان این پروژه با تکیه بر دانش فنی داخلی، موفقیت چشمگیری در زمینه پشتیبانی حیاتی کسب کردهاند.
دستاوردهای کلیدی پروژه
نتایج این طرح تحقیقاتی، سه دستاورد مهم را به همراه داشته است:
۱- جایگزینی موفق فیلتر: با انجام مطالعات دقیق سیالاتی و بررسی خواص تراوایی، امکان استفاده از فیلترهای دیالیز به عنوان جزء اصلی تبادلگر گاز در دستگاه ریه مصنوعی به اثبات رسید.
۲- تکمیل نمونه آزمایشگاهی دستگاه: نمونه آزمایشگاهی کامل شامل پمپ سانتریفیوژ، محفظه اکسیژناتور، حسگرهای نوری (اکسیمتر و فشار) و سیستم مخلوطکن گازهای اکسیژن و نیتروژن طراحی و ساخته شد.
۳- تأیید عملکرد در محیط آزمایشگاهی: انجام آزمونهای متعدد بر روی خونهای مصنوعی و سپس خون طبیعی، کارایی فیلترهای دیالیز را در تبادل مؤثر اکسیژن و دیاکسید کربن با خون تأیید کرد.
این موفقیت پژوهشی، گامی مهم در جهت توسعه فناوریهای پزشکی با تکیه بر تجهیزات داخلی محسوب میشود و افقهای جدیدی را برای تحقیقات آتی در حوزه پشتیبانی حیاتی قلب و ریه و همچنین درمان سندرمهای حاد تنفسی میگشاید.