در آستانه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، شبکههای سیما با تدارک و پخش ویژهبرنامههایی در قالب مستند، فیلم سینمایی و برنامههای ترکیبی، به بازخوانی حماسه تاریخی و ماندگار حضور مردمی و جلوههای بصیرت و عزت ملت ایران میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تقویت اتحاد ملی با یادآوری مقاومت و انسجام مردم در پیروزی در جنگ ۱۲روزه با محوریت پویش «ایران، ملت تاریخ ساز»، تبیین نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در فتنه ۸۸ و یادآوری بصیرت و حماسه آفرینی مردم در نهم دی، پوشش رسانهای حضور مردم همیشه در صحنه در مراسمهای مرتبط با گرامیداشت نهم دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در تهران و ارتباط با مراکز استانی در سراسر کشور و افزایش آگاهی و بصیرت عمومی نسبت به دسیسههای استکبار جهانی با یادآوری نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در «فتنه ۸۸» و «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، از جمله محورهای و اولویتهای برنامههای تلویزیونی در شبکههای سیماست.
شبکه یک
ویژهبرنامه «یومالله»، به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، در قالب دو برنامه زنده، روزهای ۸ و ۹ دی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱، پخش می شود.
این ویژهبرنامه بهصورت زنده و در قالب یک برنامه ترکیبی با حضور مجریان مختلف اجرا میشود و میزبان کارشناسان و اساتید سیاسی است که به بررسی ابعاد مختلف حماسه ۹ دی، زمینهها و پیامدهای آن در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور میپردازند.
از بخشهای این برنامه میتوان به حضور نوجوانان فعال در جریان فتنه ۸۸ اشاره کرد که با روایتهای خود، وقایع منتهی به حماسه ۹ دی را در شهرستانها و استانهای مختلف کشور بازگو میکنند.
همچنین بررسی تبعات بازگشت تحریمها و مرور آثاری که در ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته در این حوزه تولید شدهاند، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه زنده است.
ویژهبرنامه «یومالله» کاری از شبکه یک سیماست که با سردبیری علیرضا زادبر و کارگردانی هنری یونس محمدی، همزمان با ایام سالروز ۹ دی بهصورت زنده پخش میشود.
شبکه دو
شبکه دو سیما، با نگاهی تحلیلی، رسانهای و مستند، این حماسه ماندگار را در قالب برنامههای متنوع برای مخاطبان خود روایت میکند. برنامه «پاورقی»، با تمرکز بر عملکرد شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در مواجهه با سالگرد نهم دی، به نقد روایتهای رسانهای معاند پرداخته و ابعاد پیروزی ملت ایران بر جریان فتنه داخلی و خارجی را بررسی میکند. این برنامه ساعت ۱۹:۴۵، پخش می شود. همچنین برنامه «نوسان» که پس از خبر ۲۰:۳۰ پخش میشود، با رویکردی ویژه به تحلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و رسانهای حماسه نهم دی میپردازد و این روز را بهعنوان جلوهای از حضور آگاهانه مردم در صحنه، واکاوی میکند.
برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» نیز با نگاهی متناسب با این مناسبت ملی، از ساعت ۷ صبح بهصورت زنده پخش میشود و در بخشهای مختلف خود به مرور مفاهیم مرتبط با بصیرت، همبستگی ملی و نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی میپردازد.
در کنار این برنامهها، مجموعه فیلمهای کوتاه داستانی «مدار» نیز که همزمان با ایام نهم دی و در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، پخش می شود، با روایتهایی برگرفته از خاطرات و تجربههای یاران حاجقاسم، به بازنمایی مفاهیمی، چون بصیرت، ایستادگی و مسئولیت اجتماعی میپردازد. این مجموعه هر روز ساعت ۱۷:۴۰ پخش میشود.
علاوه بر این، پخش بخش ها و کلیپهای کوتاه، مستندهای مرتبط و بخشهای آرشیوی در فواصل مختلف برنامههای شبکه دو، تدارک دیده شده است تا مخاطبان با زوایای مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور آشنا شوند.
شبکه سه
برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر»، به صورت زنده ساعت ۸:۰۰ با دعوت از کارشناسان و میهمانانی از حوزههای مختلف به برجسته سازی هفته بصیرت، اهمیت همبستگی و انسجام ملی و نشان دادن اثر مقاومت جوانان ایران میپردازد.
برنامه «گزارش روز»، با حضور در همایش ها، سخنرانی ها، سمینارها و یا ارتباط با مردم، برجسته سازی هویت مردمی در مراسمهای نهم دی و گزارشهای مردمی در این خصوص را به تصویر خواهند کشید.
برنامههای «طبیب» و «سمت خدا» نیز به صورت منعطف با نهم دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت پخش می شود.
پخش مستندهایی با موضوع بصیرت امت شامل روایتهای مردمی از نقش مردم در رفع فتنهها نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است. همچنین کلیپ و میان برنامههایی نیز در خصوص هفته بصیرت پخش میشود.
شبکه چهار
سه قسمت از مجموعه «یادنامه» در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ۸ و ۱۰ دی، پخش میشود.
به مناسبت ۹ دی، چند مستند بلند در ساعت ۲۳، پخش می شود که «شغال»، «گزارش اقلیت»و «شکار»، از جمله این مستندهاست.
مستند «گزارش اقلیت» که به مناسبت ۹ دی ، نمایش داده می شود، روایتی متفاوت از اتفاقات عاشورای سال ۸۸ و ماجراهای پشت پرده آن است.
همچنین مستندهای کوتاه «سرود سرو»، «راز خوشبختی»، «سرخی یک بیرق»، «ژنرال» و «بزرگترین بدرقه جهان» نیز در طول هفته از شبکه چهار پخش خواهد شد.
برنامه «نصرالله» که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به صورت زنده پخش میشود، موضوع مقاومت را در دستور کار خود دارد. موضوعات برنامه در روز دوشنبه مقاومت و رفع محرومیت و در روز چهارشنبه، مقاومت و ابرقدرت است.
شبکه نسیم
برنامههای «برمودا» و «ماندنی ها» منعطف با مناسبت ۹ دی، از شبکه نسیم پخش می شود. همچنین کلیپها و گرافیکهای ویژه این مناسبت نیز در فواصل برنامهها پخش میشود.
شبکه آموزش
مستند «گرمترین روز زمستان» با نگاهی مستند و تحلیلی، حماسه نهم دیماه ۱۳۸۸ را به تصویر میکشد، رویدادی که بهعنوان سندی دیگر از حقانیت انقلاب اسلامی و پیوند عمیق مردم با آرمانهای نظام، در حافظه تاریخی کشور ثبت شده است. این مستند تلاش میکند با روایت تصاویر و شواهد میدانی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این حماسه را برای مخاطبان تبیین کند.
همچنین نماهنگ «عمود این خیمهایم» و مجموعه ولههای گرافیکی با عناوین «پسافتنه»، «روز نهم»، «دور از تو اندیشه بدان»، «ایران یکپارچه» و «انقلاب زنده» از دیگر بخشهای ویژهبرنامههای شبکه آموزش در این مناسبت هستند که با رویکردی هنری و رسانهای، مفاهیم وحدت، بصیرت و پایداری را بازنمایی میکنند.
در ادامه این ویژهبرنامهها، برنامه «مثبت آموزش» نیز با پخش نماهنگ مرتبط و حضور مهمانان، به بررسی ابعاد مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر انسجام اجتماعی و آگاهی عمومی میپردازد، رویکردی که نشاندهنده پیوند آموزش، رسانه و تحلیل رویدادهای مهم معاصر در قالبی قابل فهم برای مخاطب عمومی است.
شبکه قرآن و معارف
در ایام سالروز حماسه ۹ دی برنامه «قرارگاه» از شبکه قرآن و معارف به تبیین و بررسی این واقعه تاریخی و بازتاب آثار اجتماعی و سیاسی آن در جامعهی اسلامی میپردازد.
برنامه «قرارگاه» با هدف بررسی فعالیت عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیتهای متنوع و متکثر شبکههای مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و همافزایی بین این ظرفیتهای انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور روزهای زوج از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
شبکه نمایش
شبکه نمایش همزمان با فرارسیدن روز بصیرت ۹ دی، چهار فیلم سینمایی «موریتانیایی»، «مسیر روشن»، «آزادی خواه» و «فاصله کانونی» را در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۸ و ۹ دی در ساعتهای ۱۷ و ۱۹، پخش می کند.
شبکه افق
شبکه افق با پخش میان برنامههایی مربوط به روز ۹ دی، این روز را گرامی میدارد. همچنین فیلم سینمایی «قلادههای طلا» دوشنبه ۸ دی ساعت ۲۳:۱۵ از این شبکه پخش میشود.
برنامههای «مدار» و «ایران من» نیز به صورت متناسب با این رویداد در جدول پخش شبکه افق جانمایی شدهاند.
شبکه مستند
مستندهای «گرمترین روز زمستان» دوشنبه ۸ دی و «گزارش اقلیت» سه شنبه ۹ دی ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش میشوند.
مستند «گزارش اقلیت» با روایتی متفاوت از اتفاقات عاشورای ۸۸ و ماجراهای پشت پرده آن و «گرمترین روز زمستان» با نگاهی مستند و تحلیلی، حماسه نهم دیماه ۱۳۸۸ به تصویر میکشند.
شبکه سلامت
برنامههای «مثبت سلامت»، «دوربین سلامت» و «کشیک سلامت» متناسب با هفته بصیرت از شبکه سلامت پخش میشوند.
شبکه تهران
برنامه «تهران بیست» با یک ویژهبرنامه، میزبان کارشناسان و مهمانان مرتبط خواهد بود. این برنامه با رویکرد بازنمایی شجاعت آحاد ملت ایران و همدلی آنان در طول جنگ ۱۲ روزه، یادآوری نقش مردم در ناکام گذاشتن فتنه ۸۸، افشای نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی و برجستهسازی نقش ولایت فقیه در عبور از فتنهها و هدایت جامعه، به بررسی ابعاد مختلف این حماسه میپردازد.
برنامه «در شهر» نیز با دو ویژهبرنامه به پوشش رویدادها، همایشها و راهپیماییهای مرتبط با ۹ دی خواهد پرداخت و بر هویت مردمی این حضور و نقش بیبدیل رهبری تأکید خواهد کرد.
همچنین پخش زنده مراسم پاسداشت یومالله ۹ دی روز ۸ دی ساعت ۲۰:۳۰ از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با حضور شخصیتهایی، چون «دکتر قالیباف»، «دکتر جواد لاریجانی»، «دکتر زاکانی» و «دکتر قاضیزاده هاشمی» و با موضوع «هماندیشی دفاع مردمپایه»، پخش می شود.
برنامه «سلام تهران» با دو ویژهبرنامه و دعوت از کارشناسان سیاسی، حماسه ۹ دی را به عنوان نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی به تصویر میکشد.
برنامه «تهران ایران جهان» نیز در دو قسمت، با دعوت از کارشناسان به تحلیل و بررسی عمیقتر این رویداد و هفته بصیرت خواهد پرداخت.
برنامه «به خانه برمیگردیم» در یک ویژهبرنامه، در قالب پلاتوی مجری و پخش نماهنگهای مرتبط، به این مناسبت اشاره خواهد کرد.
برنامه «تا نیایش» با دو ویژهبرنامه گفتوگومحور و انعطافپذیر، به تبیین ابعاد دینی و معنوی این روز میپردازد.
این مجموعه برنامهها با هدف ترویج فرهنگ بصیرت، پاسداشت ارزشهای حماسه ۹ دی و تجلیل از میثاق مردم با ولایت، از شبکه تهران پخش می شود.