

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین مرحله از تمرینات تیم ملی گلبال بانوان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۵ دی ماه به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برپاست.

زهرا عیدیان، رعنا نیازی، صبا دهقانی، مریم حسام آبادی، مریم آهون، ویدا جبارزاده، پریا دهقانی، ریزان دژآهنگ، معصومه مولایی، مهتاب زندیه و زهراسادات موسوی ۱۱ ملی پوش دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این مرحله با نظارت مرجان حکم الهی و عفت نصری نصرآبادی مربیان تیم ملی برگزار می‌شود.

کوثر شکیب انصاری به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد و بهاره آبستان نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.