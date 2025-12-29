پخش زنده
امروز: -
در راستای اجرای طرح امنیت محله محور، ۱۶۶ خرده فروش مواد مخدر در شهر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای مرحله ۲۳ طرح آرامش در شهر اصفهان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۶۶ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۴۴ معتاد متجاهر جمع آوری و پس از اجرای غربالگری به کمپهای ترک اعتیاد معرفی شدند.
سید محمد موسویان افزود: اعتیاد در بسیاری از جرایم و آسیبها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته و وجود پاتوق معتادان و خردهفروشان در محلهها تهدیدی جدی برای امنیت و سلامتی فردی و اجتماعی به ویژه جوانان بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: شهروندان میتوانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.