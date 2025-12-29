بازگشایی راه های درگیر سیلاب در گچساران؛جاده باباکلان مسدود است
بخشدار مرکزی گچساران از بازگشایی جادههای مسدود شده روستاهای گچساران در شبانه روز اخیر به علت بارندگی سیل آسا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار مرکزی گچساران گفت: بارندگیهای شدید، تداوم فعالیت سامانه بارشی و طغیان رودخانهها در شبانهروز گذشته، بسیاری از جادههای روستای شهرستان گچساران را درگیر سیلاب و آبگرفتگی گسترده کرد.
علی دانا افزود: در پی این رخدادی طبیعی جادههای روستای تلخاب شیرین، امام زاده جعفر، زیر گذر سر آبننیز و سربیشه دچار آب گرفتگی و گل و لای شده بودند که با تلاش شبانه روزی ادارات خدمات رسان جادهها بازگشایی شد.
بخشدار مرکزی گچساران از مسدود شدن جاده موقت دهستان باباکلان به علت سیل و تخریب خبر داد و بیان کرد: این مسیر تاکنون به علت حجم خسارت بالا مسدود بود که به کمک راهداری در حال بازسازی و بازگشایی است.
وی صریح کرد: به علت پر شدن سد خاکی و مسیر سیلابی بعد از آن در روستای امام زاده جعفر، چند خانه همجوار این سیلاب دچار خسارت شد که به کمک هلال احمر و بنیاد مسکن در حال کمک رسانی به این منازلها هستیم.
دانا همچنین از خاموشی برق در روستاهای بویراحمد گرمسیری، امام زاده جعفر و لیشتر در شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: به محض دریافت خاموشی همه گروههای حوادث برق در این روستاها حاضر و نواقص را رفع کردند.