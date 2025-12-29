پخش زنده
مراسم پرتاب ماهواره با حضور جمعی از خانوادهها و دانش آموزان در کانون پرورش به صورت زنده و مستقیم پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم فرصتی بود تا کودکان و نوجوانان با پیشرفتهای علمی کشورمان بیشتر آشنا شوند.
در ادامه این مراسم، از پوستر رویداد آموزشی، طراحی و ساخت ماهوارههای مکعبی توسط نوجوانان، با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری و حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران نیز رونمایی شد.
پایان بخش این مراسم نمایش همزمان پرتاب سه ماهواره ایرانی پایا، نمونه دوم کوثر و ظفر ۲ به فضا بود که با شور جمعی حضار در سالن همراه شد.
ماهوارههایی که شب گذشته به فضا پرتاب شدند، «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» نام داشتند.