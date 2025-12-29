به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت گفت: پیش بینی می‌شود امسال از منابع آبی آذربایجان‌غربی بیش از ۲۰ هزار تن انواع ماهی صید و به بازار مصرف سراسر کشور ارسال شود.

منصور لطفی، با بیان اینکه ارزش آبزیان صید شده در آذربایجان‌غربی سالانه به پنج هزار میلیارد تومان می‌رسد، افزود: هفت منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی ماهی در استان وجود دارد و یکهزار نفر در صنعت آبزی پروری استان فعالیت می‌کنند.

لطفی تصریح کرد: مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی شهرستان پلدشت تنها مرکز تکثیر و پرورش بچه ماهی درشمال غرب کشور است که بچه ماهیان منابع آبی استان آذربایجان‌غربی و پنج استان کشور را تأمین می‌کند.

وی گفت: بر نامه داریم علاوه بر تکثیر و پرورش بچه ماهیان سوف. کپور. بیگ هد. فتوفاک و آمور در این مرکز تولید شاه میگو و میگوی وانومی را به صورت پایلوت نیز با همکاری شیلات ایران تکثیر و پرورش دهیم.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه تولید انواع بچه ماهیان استخوانی علاوه بر اینکه اقتصاد صنعت آبزی پروری را پویا می‌کند، نقش مهمی در اشتغال و افزایش درآمد صیادان دارد.

رئیس مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت هم گفت: ما سالانه در این مرکز در مدت چهار ماه بیش از ۱۰ میلیون قطعه انواع کپور ماهیان را تکثیر و پرورش می‌دهیم و پس از رسیدن به اوزان بالای ده گرم در بیش از ۱۲ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی در استان و استان‌های شمال غرب کشور رها سازی می‌کنیم.

احمد حسن پور افزود: با راه اندازی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید کاظمی پلدشت، آذربایجان‌غربی در تکثیر- پرورش و تولید انواع بچه ماهیان خودکفا شده است.

حسن پور اظهارکرد: با آغاز فعالیت این مرکز علاوه بر اینکه نیاز بچه ماهی استان برطرف شده، ثبات تولید هم اتفاق افتاده و میزان تولید انواع ماهیان استخوانی در آذربایجان‌غربی سالانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.