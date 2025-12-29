رحمت‌الله یزدانی سامانی، خبرنگار پیشکسوت و رزمنده دوران دفاع مقدس، با اهدای اعضای امید به زندگی را به بیماران چشم‌انتظار هدیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رحمت‌الله یزدانی سامانی، رزمنده دوران دفاع مقدس پس از ۸ روز در حالت کما و بر اثر سکته مغزی، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سن ۵۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

این خبرنگار فقید، علاوه بر سال‌ها فعالیت رسانه‌ای، از رزمندگان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس بود و همواره روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری را در عرصه اطلاع‌رسانی سرلوحه کار خود قرار می‌داد.

همچنین در اقدامی انسان‌دوستانه و ماندگار، پس از تأیید مرگ مغزی، اعضای بدن وی برای اهدا به تعدادی از بیماران نیازمند، به شهر شیراز ارسال شد تا زندگی دوباره‌ای به بیماران چشم‌انتظار بخشیده شود.

مراسم تشییع و وداع با پیکر آن مرحوم، فردا (سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴) از ساعت ۱۰ صبح از مقابل درب منزل شخصی ایشان واقع در شهر سامان، خیابان حافظ، به سمت آرامستان باغ رضوان این شهر برگزار خواهد شد.

از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ مورد عمل اهدای عضو در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.