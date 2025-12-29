به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در مهمترین بازی‌های این هفته، شهرداری گرگان - صدرنشین رقابت‌ها و مدافع عنوان قهرمانی، از ساعت ۱۷ در اصفهان مهمان تیم گلنور خواهد بود، استقلال که در رده دوم قرار دارد در تهران میزبان پالایش نفت آبادان تیم پنجم جدول است و در حساسترین دیدار، کاله مازندران و طبیعت اسلامشهر، تیم‌های سوم و چهارم جدول، در آمل رودرروی هم قرار میگیرند. در دو بازی دیگر امروز، نفت و گاز زاگرس جنوبی با مهگل البرز و پاس کردستان با پترو نوین ماهشهر به مصاف هم خواهند رفت.