۳ بازیکن سپاهان به تیمهای ملی فوتبال بانوان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پنج بازیکن را به اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت کرد.
براین اساس نگین نقدی و میترا نظری از تیم فوتبال سپاهان به تیم ملی دعوت شدند.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان از امروز دوشنبه ۸ دی به مدت ۳ روز در مرکز ملی فوتبال آغاز شده است.
همچنین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال برگزار میشود که زهرا عسگری از سپاهان در این اردو حضور دارد.