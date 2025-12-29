به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پنج بازیکن را به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت کرد.

براین اساس نگین نقدی و میترا نظری از تیم فوتبال سپاهان به تیم ملی دعوت شدند.

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان از امروز دوشنبه ۸ دی به مدت ۳ روز در مرکز ملی فوتبال آغاز شده است.

همچنین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال برگزار می‌شود که زهرا عسگری از سپاهان در این اردو حضور دارد.