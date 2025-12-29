دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره تداوم کاهش ازدواج و فرزندآوری در کشور گفت: آمار ازدواج از حدود ۸۹۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در صورت ادامه روند فعلی، ایران در دهه‌های آینده با بحران سالمندی و کمبود نیروی جوان مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانم دکتر مرضیه وحیددستجردی، با حضور در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما، کاهش نرخ رشد جمعیت را یکی از چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و گفت: فرزندآوری در ایران به طور مستقیم از مسیر ازدواج می‌گذرد و کاهش ازدواج، مستقیماً به کاهش جمعیت منجر می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: بیشترین میزان ازدواج کشور در سال ۱۳۸۹ با حدود ۸۹۰ هزار مورد ثبت شده، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۰ هزار ازدواج رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴۸ درصدی است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که برای افزایش فرزندآوری، باید تمرکز اصلی بر تسهیل ازدواج جوانان باشد.

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۰ تا ۴۵ سال کشور مجرد هستند، گفت: از این تعداد، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند که از نظر جمعیتی در سن باروری قرار دارند و اگر موانع ازدواج از پیش روی این گروه برداشته شود، ظرفیت بزرگی برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد خواهد شد.

وحیددستجردی ایجاد امید به آینده، اشتغال پایدار و تأمین مسکن را سه عامل اصلی تسهیل ازدواج دانست و تأکید کرد: رسانه، فرهنگ و هنر نقش کلیدی در شکل‌گیری امید اجتماعی دارند و در کنار آن، ثبات اقتصادی و دسترسی به مسکن می‌تواند جوانان را به سمت ازدواج سوق دهد.

وی درباره اقدامات حمایتی دولت گفت: وام ازدواج همچنان محبوب‌ترین مشوق قانونی در حوزه جوانی جمعیت است و از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، حدود ۵۰۰ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند و بیش از ۵۳۰ هزار نفر نیز در صف انتظار هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار نفر وام فرزندآوری دریافت کرده‌اند.

دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار نسبت به افزایش جمعیت سالمندی افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۲.۲ درصد جمعیت کشور بالای ۶۵ سال بوده‌اند که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۶ درصد رسیده است. در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۲ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود که این مسئله پیامد‌های جدی برای اقتصاد، بازار کار و نظام تأمین اجتماعی خواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید حمایتی ادامه داد: «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای تمامی مادران در سراسر کشور اجرایی می‌شود و به مدت دو سال، ماهانه ۲ میلیون تومان برای تأمین بخشی از هزینه‌های کودک در دو سال اول زندگی پرداخت خواهد شد.

وحیددستجردی در پایان تأکید کرد: برای عبور از بحران جمعیتی، باید سیاست‌های حمایتی اولویت‌بندی شود و دولت، مجلس، رسانه‌ها و هنرمندان با همکاری یکدیگر، همزمان فرهنگ‌سازی کرده و موانع اقتصادی ازدواج و فرزندآوری را از پیش پای خانواده‌ها بردارند.