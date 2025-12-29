جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی مسئولین برای غلبه بر مشکلات کشور خاطرنشان کرد: بصیرت و موقع شناسی مردم در تمام عرصه‌ها می‌تواند توطئه‌ها را خنثی و پایه‌های نظام اسلامی را استحکام ببخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه نهم دی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه نهم دی، روز خیزش سراسری مردم غیرتمند ایران علیه فتنه گران هتاک به ساحت مقدس حسینی، روزی ماندگار و فراموش نشدنی است. غیرت دینی و تعهد انقلابی مردم در این روز جلوه گر شد و یوم الله دیگری در تاریخ ایران اسلامی رقم زد.

تقیّد و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های اسلامی به ویژه ارادت به خاندان اهل بیت و حضرت سید الشهداء (علیهم السلام) نقطه‌ی افتخار و عامل پویایی ملت ایران است و مردم با این روحیه ایمانی همیشه گره گشا و عزت آفرین بوده‌اند.

بصیرت و موقع شناسی مردم در تمام عرصه‌ها می‌تواند توطئه‌ها را خنثی و پایه‌های نظام اسلامی را استحکام بخشد. در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دشمن به خیال جدایی ملت از انقلاب، گزافه گویی‌ها و جسارت‌هایی کرد؛ اما وحدت و یکپارچگی ملت جز رسوایی و سیه رویی برای دشمن چیزی نداشت.

درس نهم دی؛ تدیّن، عمل انقلابی و حرکت در مسیر رهنمود‌های ولی فقیه است و بی‌شک، اقتدار و عظمت امروز جمهوری اسلامی ایران با سلوک در مسیر ولایت و تمسک به صبر و بصیرت پایدار خواهد ماند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سالروز یوم الله ۹ دی ضمن تجدید بیعت با پرچمدار عزت و اقتدار ایران اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بر ضرورت وحدت و همدلی ملت و مسئولین، برای غلبه بر مشکلات، تأکید و از همگان برای حضور در مجالس پاسداشت این حماسه ماندگار دعوت می‌کند.

تفضلات حضرت حق و هدایت‌های معنوی ولی‌الله‌الاعظم (ارواحنافداه) همواره، همراه ملت حماسه ساز ایران است و آینده درخشان این ملت با امداد و نصرت الهی و استقامت در مسیر حق به زودی محقق خواهد شد، إن‌شاءالله.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم