۱۴ دی تا ۳ بهمن سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن استان همدان، در شهر جوکار و روستای کسب ملایر اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران با اشاره به تغییر رویکرد اساسی در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا، گفت: در این روش به جای مراجعه به درب منازل، از داده‌های ثبتی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ادارات مراجعه خواهد شد.

علی‌اکبر محزون افزود: مرحله آزمایشی سرشماری از ۱۴ دی تا ۳ بهمن در چند منطقه کشور اجرا می‌شود و براساس انطباق داده‌های موجود در پایگاه‌های ادارات و اطلاعاتی که از خانوار‌ها گردآوری خواهد شد، تصمیم می‌گیریم که درصد استفاده از روش ثبتی مبنا در سرشماری نفوس و مسکن چقدر خواهد بود.

احمد رفیع میرزا، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم با اشاره به اجرای آزمایشی سرشماری به مدت ۲۰ روز در شهر جوکار و روستای کسب ملایر، گفت: در هر دستگاه اجرایی سامانه‌هایی ایجاد شده و ثبت اطلاعات دقیق از سوی مردم در سامانه موجب افزایش دقت این سرشماری خواهد شد.