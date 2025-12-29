به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهر گفت: اجرای این طرح عمرانی با زیربنای ۱۶۰ متر مربع و اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و اداره آموزش و پرورش شهرستان مهر انجام می‌شود.

رضا فرامرز نسب با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار، حمایت کامل آموزش و پرورش از این طرح عمرانی را اعلام کرد و افزود: خیرین روستای چاه شرف در راستای طرح «آجر به آجر» با همتی بلند پای کار آمده‌اند و آغاز ساخت سالن اجتماعات آموزشگاه شهیدان علیزاده را رقم زده‌اند.

چاه شرف روستایی از توابع بخش وراوی در شهرستان مهر در جنوب استان فارسو در جنوب ایران واقع شده‌است.