به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ از بیمارستان امام سجاد شهریار بازدید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: این طرح، آن‌قدر که توقع داشتیم، پیشرفت نکرده، به این علت که ماده ۲۳ برای پیشرفت این طرح از شهریور تصویب شده است و به تبع اعتباری که تصویب کرده بودیم، به دلیل کامل نبودن قرارداد با پیمانکار، در حد ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: این طرح از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمتر از انتظار پیگیری شده است. مالیاتی که مردم دادند، باید همین‌جا هزینه شود و سریع به بودجه توسعه این طرح بازگردد.

قائم‌پناه تأکید کرد: با توجه به اینکه متمم قرارداد را با پیمانکار بسته‌اند و بر اساس قولی که داده‌اند، قرار است حداکثر تا خرداد ۱۴۰۵ طرح توسعه این بیمارستان به بهره‌برداری برسد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه اکنون این طرح ۷۰ درصد پیشرفت کرده است، گفت: ما پیگیری می‌کنیم، استاندار و فرماندار هم پیگیری کنند تا با اعتباری که در ادامه به طرح تزریق می‌شود، این بیمارستان به بهره‌برداری برسد. مالیاتی که مردم داده‌اند، محفوظ است و خرج همین طرح می‌شود.