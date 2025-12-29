شهرداری ارومیه با شکست در برابر شهداب ، به رتبه ششم جدول رده‌بندی سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرداری ارومیه با شکست در برابر شهداب ، پنجمین باخت خود در فصل جاری لیگ برتر والیبال را تجربه کرد و به رتبه ششم جدول رده‌بندی سقوط کرد.

شهداب تیم دوم جدول با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در هفته نهم لیگ برتر مردان میزبان شهرداری ارومیه با پنج برد، ۱۵ امتیاز و جایگاه پنجم جدول بود.

شهباز صدری و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که در سالن اختصاصی شهداب در یزد برگزار شد.

قضاوت این دیدار برعهده کیوان عابدزاده، حامد آقا براری و نیما یزدان‌پناه به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.

تیم شهداب یزد در شروع این مسابقه از ترکیب عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سیدمحمد موسوی، یوسف کاظمی، یونس جوان، علی عثمان فریاد و آرمان صالحی (لیبرو) بهره برد.

محمد بربست، محمد فلاح، پوریا فیاضی، متین احمدی، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) نیز بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این دیدار بودند.

تیم شهرداری ارومیه در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۲ میزبان خود را شکست داد تا نوید دیداری جذاب در ادامه داده شود، اما در ست دوم شهدابی ۲۷ بر ۲۵ فاتح میدان شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان مهدی مهدوی در ست سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ نماینده ارومیه را شکست دادند تا به هشتمین برد خود دست یابند و ۲۵ امتیازی شوند.

این دیدار که ۱۲۸ دقیقه طول کشید، دو کارت زرد داشت که تیم شهداب اخطار تاخیر گرفت و آرمین آسیایی از ارومیه کارت زرد دریافت کرد. این مسابقه یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.