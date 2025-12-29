پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جلسه استادیاران طرح صالحین سپاه شهدای آذربایجان غربی از استادیاران منتخب حلقههای صالحین سپاههای شهرستانی در ارومیه برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این جلسه با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در آموزههای دینی گفت: در قرآن کریم خلقت انسان در کنار تعلیم و و تربیت او آمده که این نشان از جایگاه علم، تعلیم و تربیت در دین مبین اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که تعلیم و تربیت و عامل بودن معلم و تدریس کننده بسیار مهم است چرا که تاثیرگذاری کلام او در گرو این موضوع میباشد افزود: معلم و مدرس باید اول خود عامل باشد و بعد دیگران را برای عمل به آموزههای دینی تشویق و ترغیب کند چرا که در این صورت کردار و گفتار او تاثیرگذار خواهد بود.
سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به این که موضوع تعلیم و تربیت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و از جایگاه ویژهای برخوردار است گفت: در سپاه و بسیج در جهت تحقق فرمایشات رهبری مبنی بر تعالی معنوی و روحی گام بر میداریم.
حجت الاسلام فیاضی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این جلسه شکل گیری شجره طیبه صالحین در سپاه را یکی از اقدامات ماندگار در ۱۵ سال گذشته دانست و گفت: بزرگمردانی در این حلقههای طیبه صالحین تربیت شده است و در حقیقت جلوههای معنوی این حلقهها را در جای جای کشور و برهه هلی مختلف میبینیم.
در ادامه مراسم از استادیاران منتخب حلقههای صالحین سپاههای شهرستانی استان تیز تجلیل شد.