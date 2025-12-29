دشمنان نظام اسلامی در تلاش هستند با فتنه‌گری و ایجاد شبهه، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را تحت تأثیر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار گلپایگان در شورای اداری گلپایگان با اشاره به هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: حضور پرشور وآگاهانه مردم در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر وروستا پاسخی قاطع به بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بودو مسئولان شهرستان زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

علی اکبر رضایی پاسخگویی مسئولان را یکی از اصول بنیادین مدیریت شفاف و خدمت‌رسانی موثر به مردم برشمرد و افزود: مدیران با پاسخگو بودن نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کنند، بلکه امکان اصلاح فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را نیز فراهم می‌آورند.

وی گفت: مدیران تمام دستگاه‌های شهرستان افزون بر وظیفه پاسخگویی مستقیم به شهروندان در زمان مراجعه، موظف هستند با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کارکنان خود، از تحقق کامل این تعهد اطمینان حاصل کنند.

در این جلسه؛ حسین عظیمی به عنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گلپایگان معرفی و از خدمات علیرضا فخری زاده قدردانی شد.