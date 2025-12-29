به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار جویبار در حاشیه آغاز به کار این جشنواره گفت: در این جشنواره علاوه بر عرضه گل نرگس فعالان هنر‌های صنایع دستی، مواد غذایی وهنرمندان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه می‌کنند.

محمد مدانلو افزود: این جشنواره در ۷۵ غرفه و با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری فضای با نشاطی در کنار مزارع نرگس و آبندان زیبا دایر شده است.

وی گفت: نرگس کاران این روستا ۸هزار شاخه گل نرگس به حرم مطهر امام رضا (ع) و ۲ هزار شاخه را به حرم حضرت معصومه (س) اهدا کردند.

فرماندار شهرستان جویبار خاطر نشان کرد: این جشنواره تا ۱۲ دی ماه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب برای بازدید علاقمندان دایر می‌باشد.

شهرستان جویبار قطب تولید گل نرگس در مازندران است که ۷۰ هکتار گل نرگس در این شهرستان کشت می‌شود که ۶۰ هکتار آن در روستای کردکلا می‌باشد و این روستا مهد پرورش گل نرگس در مازندران است.