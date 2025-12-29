

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، در جریان بازدید از مرکز دفع منطقه‌ای پسماند بهشهر، گفت: این مرکز یکی از طرح‌های مهم و راهبردی مدیریت پسماند شرق استان است که می‌تواند در صورت بهره‌برداری اصولی، نقش مؤثری در کاهش دفن زباله، ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست منطقه ایفا کند.

محمدرضا کنعانی افزود: طراحی و اجرای بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله کارخانه کمپوست، سیستم تصفیه شیرابه و خطوط پردازش، مبتنی بر رویکرد کاهش دفن، افزایش بازیافت و حرکت به سمت مدیریت علمی پسماند انجام شده و تکمیل تدریجی این زیرساخت‌ها گام مهمی در ساماندهی پسماند شرق استان محسوب می‌شود.





او ادامه داد: کارخانه کمپوست این مجموعه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، برای تبدیل پسماند‌تر به کمپوست استاندارد با کیفیت مناسب پیش‌بینی شده است و دو واحد سالن تخمیر جدید با طراحی اصولی و ظرفیت بالا، زمینه بهبود فرآیند تخمیر و ارتقای کیفیت محصول نهایی را فراهم می‌کند.





مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: سیستم مدرن تصفیه شیرابه با طراحی کاملاً مهندسی‌شده، برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به خاک و منابع آب و خط پردازش زباله بازسازی‌شده نیز با هدف افزایش دقت در تفکیک و کاهش دفن پسماند طراحی شده است.

کنعانی افزود: پیش‌بینی کارخانه تولید گرانول برای نخستین‌بار در استان مازندران، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره بازیافت کمک کند.

او ادامه داد: محوطه‌سازی استاندارد مجموعه، ایجاد نظم، ایمنی و دسترسی مناسب را در این سایت فراهم کرده و بستر لازم برای فعالیت‌های صنعتی و زیست‌محیطی را مهیا ساخته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: تکمیل این طرح و راه‌اندازی مرحله‌ای و اصولی آن، در کنار سایر طرح‌های مدیریت پسماند استان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دفن زباله در شرق مازندران ایفا کند و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان با رویکرد حمایتی و نظارتی، این فرآیند را تا دستیابی به نتایج مطلوب دنبال خواهد کرد.